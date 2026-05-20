Из‑за ремонта на трассе Казань — Оренбург ввели ограничение скорости

Речь идет об участке от города до развязки с подъездом к Международному аэропорту Казань

ФКУ «Волго‑Вятскуправтодор» предупредило водителей о временных ограничениях на федеральной автодороге Р‑239 Казань — Оренбург. На участке от Казани до развязки с подъездом к Международному аэропорту Казань теперь действует ограничение скорости — не более 50 км/ч, кроме того, проезжая часть здесь сужена.

На отрезке трассы ведут ремонт — обновляют верхний слой дорожного покрытия, так называемый слой износа. Сейчас рабочие занимаются фрезерованием старого покрытия, а по ночам планируют укладывать новый асфальтобетонный слой.



Завершить все работы на участке подрядчик должен к 8 июня 2026 года.

Напомним, что ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» недавно получило под управление два новых региона. Речь идет про Нижегородскую область и Мордовию, которые ранее находились под управлением ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород».

Наталья Жирнова