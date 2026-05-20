«Альметьевск-Водоканал» выплатит 3 млн рублей за загрязнение реки Мурат

Нарушение было выявлено в ходе проверки, которую провели в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги»

Арбитражный суд Татарстана обязал АО «Альметьевск-Водоканал» возместить ущерб, причиненный реке Мурат, в размере более 3 миллионов рублей. Нарушение было выявлено инспекторами Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора в ходе проверки, которую провели в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки установлено, что предприятие сбрасывало в реку сточные воды, не прошедшие необходимую очистку, что привело к значительному загрязнению водного объекта. Размер причиненного вреда, по данным специалистов, превысил 3 миллиона рублей.

Суд полностью поддержал требования Росприроднадзора и постановил взыскать с АО «Альметьевск-Водоканал» всю сумму ущерба.

Наталья Жирнова