В Татарстане вложили свыше 12 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры в 2025 году

На эти средства обновлено 168 объектов республики

На модернизацию коммунальной инфраструктуры в 2025 году в Татарстане потратили свыше 12 млрд рублей. Об этом со ссылкой на доклад главы Минстроя РТ Марата Айзатуллина сообщает корреспондент «Реального времени».

Всего в республике за прошедший год модернизировано 168 объектов на сумму в 12,6 млрд рублей. Из них 47 объектов на сумму в 4,07 млрд рублей — в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», еще 121 объект на 8,5 млрд рублей — за счет республиканского бюджета.

Напомним, Татарстан занял второе место в рейтинге регионов по количеству жителей, для которых в 2025 году и январе 2026-го улучшили качество предоставления коммунальных услуг (813 тыс. человек).

Зульфат Шафигуллин