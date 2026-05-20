В Казани направят еще 130 млн рублей на реставрацию башни Сююмбике — в том числе и на позолоченный полумесяц

В этом году в Казанском кремле продолжат реставрацию башни Сююмбике. Работы начались еще в 2022 году: тогда специалисты проверили состояние кирпичной кладки и фундаментов, провели нужные исследования. Об этом сообщил Комитет РТ по охране ОКН.

В 2024 году башню уже частично обновили: защитили от влаги с помощью гидроизоляции, укрепили трещины углеродным волокном и восстановили поврежденные участки фасада. Теперь реставраторы укрепят фундаменты, восстановят кирпичную кладку, усилят перекрытия и лестницы, а деревянные части защитят от огня и вредителей.

Мастера вернут оригинальные окна и двери, воссоздадут старинные решетки и кованые элементы XVIII века. Кровли и парапеты покроют медью вместо нынешней зеленой краски, а позолоченный полумесяц на вершине башни отреставрируют. На все работы выделят более 130 млн рублей.

Напомним, что на работы по сохранению стен Казанского кремля выделят 800 млн рублей. Реставрационные работы уже начались.

Наталья Жирнова