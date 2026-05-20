Рустам Минниханов вручил награду генеральному консулу КНР в Казани

Сян Бо завершает дипломатическую миссию в республике

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с генеральным консулом Китайской Народной Республики в Казани Сян Бо, который покидает свой пост.

В ходе встречи Рустам Минниханов наградил дипломата медалью «100 лет образования ТАССР» — государственной наградой РТ. Награда была вручена за вклад в развитие социально‑экономического потенциала региона. Господин Сян Бо занимает пост генерального консула Китая в Казани с октября 2022 года.

Ранее в «Реальном времени» периодически выходили авторские колонки Сян Бо. В том числе в апреле по ситуации на Ближнем Востоке.

Наталья Жирнова