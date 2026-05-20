Матвиенко: «КазаньФорум» стал авторитетной площадкой с большой популярностью

Председатель Совета Федерации поблагодарила власти Татарстана за организацию и проведение форума

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: КазаньФорум» стал популярной авторитетной площадкой. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она поблагодарила руководство Татарстана за высочайший уровень организации и проведение «КазаньФорума».

— «Россия — Исламский мир: КазаньФорум» уже стал самой, наверное, авторитетной площадкой в этой сфере, пользуется высокой популярностью. С каждым годом все больше стран принимает участие, а если растет количество участников — значит, это еще одно подтверждение востребованности этого форума. Я хочу поблагодарить руководство Татарстана, главу республики, всю его команду за высочайший организационный и содержательный уровень проведения форума, — цитирует Матвиенко ТАСС.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также председатель Совета Федерации сравнила «КазаньФорум» с Петербургским экономическим форумом (ПМЭФ) и Восточным форумом на Дальнем Востоке. По ее словам, исламский форум занял достойную прописку в Татарстане.

XVII Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» состоялся в столице Татарстана с 12 по 17 мая. На форуме работала выездная редакция «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин