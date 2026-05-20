ДУМ РТ: «Недопустимо проведение в молельных комнатах пятничных и праздничных намазов»

На заседании в Болгаре приняли «Положение о размещении и использовании молельных комнат в Татарстане»

На заседании пленума ДУМ РТ в Болгаре приняли «Положение о размещении и использовании молельных комнат в Татарстане». Согласно документу, в них запрещается проводить пятничные и праздничные намазы, сообщили в пресс-службе организации.

Положение призвано упорядочить создание и эксплуатацию молельных. В частности, определен порядок согласования их размещения и открытия, технические требования к оснащению и функционированию, ответственность за содержание и соответствие санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности.

— Так, молельная комната предназначена исключительно для совершения молитвы (намаза) в соответствии с нормами ислама; недопустимо проведение в молельных комнатах пятничных и праздничных намазов, а также хранение, размещение и распространение религиозной литературы и пр., — рассказали в пресс-службе ДУМ.

Кроме того, в ходе заседания приняли «Положение о требованиях и рекомендациях при строительстве и ремонте мечетей». Они касаются внешнего вида мечетей, их внутреннего убранства и функционала в части сохранения татарской идентичности, а также рекомендуемых норм проектирования и порядка согласования проектных решений. Условия будут касаться всех создаваемых и действующих мечетей в составе ДУМ РТ.

Требования разрабатывали и обсуждали специалисты фонда «Вакф РТ», юристы, архитекторы, представители органов власти и строительной отрасли.

— Положение создано с целью сохранения татарской национальной идентичности в архитектуре мусульманских культовых объектов в Татарстане и возрождения уникальной культуры строительства религиозных сооружений у татарского народа, — подчеркнули в ДУМ.



Напомним, в праздник Ураза-байрам в селе Айбаш Высокогорского района Татарстана открыли отреставрированную деревянную мечеть — памятник татарского зодчества начала XX века. На церемонии присутствовал раис Татарстана Рустам Минниханов.



