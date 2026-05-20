Скончался академик Вадим Покровский — специалист по борьбе со СПИДом

Он сыграл большую роль в борьбе с ВИЧ‑инфекцией в России: в 80–90‑е годы прошлого века он участвовал в расследовании первых случаев заболевания

Роспотребнадзор сообщил, что 20 мая 2026 года на 72‑м году жизни скоропостижно скончался академик РАН Вадим Валентинович Покровский.

Ученый много лет возглавлял научно‑исследовательский отдел по профилактике и борьбе со СПИДом в Центральном НИИ эпидемиологии. Он был заслуженным деятелем науки РФ и лауреатом государственных премий.

Вадим Покровский сыграл большую роль в борьбе с ВИЧ‑инфекцией в России. В 80–90‑е годы прошлого века он участвовал в расследовании первых случаев заболевания: помог выявить «нулевого пациента» и разобраться во вспышке ВИЧ в Элисте. Разработанная им система борьбы с инфекцией стала основой для сети центров по профилактике СПИДа по всей стране.

Реальное время / realnoevremya.ru

За более чем 40 лет работы Покровский написал свыше 700 научных статей и несколько книг, получил ряд патентов. Он входил в Бюро отделения медицинских наук РАН и сотрудничал с пятью научными журналами.

Напомним, что ранее скончался известный казанский хирург-онколог Евгений Сигал в возрасте 74 лет.

Наталья Жирнова