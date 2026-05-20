Российские военные готовят ответ на пролет БПЛА из стран Балтии

В Кремле назвали ситуацию проблемной

Фото: Артем Дергунов

Российские военные готовят ответную реакцию на пролет украинских БПЛА из стран Балтии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию проблемой, на которую надо реагировать.

— Так или иначе беспилотники уже попадают в Россию через территорию прибалтийских стран. Эта проблема есть. Наши военные внимательно отслеживают ситуацию и формулируют необходимую реакцию. Обеспечение безопасности россиян и наших промышленных объектов остается главной задачей, — сказал Песков «Известиям».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Также представитель Кремля добавил, что у руководства прибалтийских стран находятся «недалекие политики, пропитанные русофобией».

Накануне российские разведчики опубликовали заявление, в котором рассказали о подготовке Украиной запуска беспилотников с территории Латвии и других стран Прибалтики. В МИД РФ заявили, что в последнее время растет риск «лобового столкновения» России с НАТО.

Зульфат Шафигуллин