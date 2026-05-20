Безвизовый режим с Китаем для россиян продлят до конца 2027 года

Безвизовый режим с Китаем будет продлен до конца 2027 года. Информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Китая.

Президент России Владимир Путин в ходе визита в КНР назвал позитивными результаты введения безвизового режима. По его данным, в 2025 году более 2 миллионов россиян посетили Поднебесную, а также свыше миллиона китайских граждан побывали в России.

Безвизовый режим России с Китаем действует с осени 2025 года. Первыми с инициативой выступила китайская сторона, которая объявила об облегченном въезде для россиян в сентябре. Россия официально ввела безвизовый режим в декабре прошлого года.

Напомним, сегодня в Китае проходят российско-китайские переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Зульфат Шафигуллин