В Казани до 14 июня ограничат движение транспорта по улице Петра Витера

Частичное ограничение связано с восстановлением участка коллектора ливневой канализации

Фото: Артем Дергунов

В Казани до 14 июня частично ограничат движение транспорта по улице Петра Витера. Об этом сообщили в мэрии города.

Ограничения связаны с работами по восстановлению участка коллектора ливневой канализации. Движение транспорта по улице Петра Витера в Авиастроительном районе Казани будет частично перекрыто с 21 мая до 14 июня. Речь идет об участке дороги от ул. Михаила Миля до ул. Дементьева.

Ранее в столице Татарстана на два месяца частично перекрыли движение транспорта по улице Голубятникова.

Зульфат Шафигуллин