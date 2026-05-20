В Казани до 14 июня ограничат движение транспорта по улице Петра Витера
Частичное ограничение связано с восстановлением участка коллектора ливневой канализации
В Казани до 14 июня частично ограничат движение транспорта по улице Петра Витера. Об этом сообщили в мэрии города.
Ограничения связаны с работами по восстановлению участка коллектора ливневой канализации. Движение транспорта по улице Петра Витера в Авиастроительном районе Казани будет частично перекрыто с 21 мая до 14 июня. Речь идет об участке дороги от ул. Михаила Миля до ул. Дементьева.
Ранее в столице Татарстана на два месяца частично перекрыли движение транспорта по улице Голубятникова.
