В Татарстане объем ущерба от действий мошенников снизился на 227 млн рублей за год

Предлоги, которые используют мошенники, остаются все теми же

За январь — апрель 2026 года в Татарстане зарегистрировали 4 539 преступлений (-18,6% за год), связанных с мошенничеством. Совокупный ущерб от действий злоумышленников составил 1,5 млрд рублей (-13% за год, или на 227 млн). Такие цифры на пресс-конференции озвучил оперуполномоченный по особо важным делам отдела по противодействию имущественным преступлениям, совершенным с использованием информационно-коммуникационных технологий УБК МВД по РТ, Радис Юсупов.

— Предлоги, которые используют мошенники, остаются все теми же: сохранение денежных средств от несанкционированных переводов на Украину, представляются сотрудниками Федеральной службы финмониторинга, правоохранителями, якобы взлом личного кабинета на портале «Госуслуг», оформление доверенностей, займов, представляются сотрудниками банка, используя предлог сохранения денег граждан, сотрудниками налоговых служб, а также операторами сотовой связи, которые помогут обновить данные сим-карты, — рассказал он.

Еще одна «любимая» тема аферистов — инвестиции, когда обманщики предлагают возможность получать дополнительный заработок на разных платформах. Кроме того, мошенники крадут деньги граждан через различные покупки в интернете.

Никита Егоров