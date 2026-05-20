Трамп позитивно оценил переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине

Президент США заявил журналистам, что ему удается находить общий язык с обоими политиками

Президент США Дональд Трамп назвал положительным развитием событий переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, которые прошли в Пекине 20 мая. «Реальное время» собрало в своем материале главное из этой встречи.

Напомним, что Татарстан и Шаньдун создадут университет — меморандум приняли на переговорах Путина и Си Цзиньпина. К тому же по итогам переговоров стало известно, что безвизовый режим с Китаем для россиян продлят до конца 2027 года.

Комментируя встречу лидеров России и Китая, американский президент заявил журналистам, что ему удается находить общий язык с обоими политиками. Трамп также добавил, что Си Цзиньпин сообщал ему о планах провести эти переговоры.

Напомним, ранее Дональд Трамп совершил государственный визит в Пекин, который прошел 14—15 мая: ключевой темой переговоров с китайским лидером стал тайваньский вопрос.

Наталья Жирнова