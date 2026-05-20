Эксперт Анисимова объяснила, почему татарстанцы попадаются на уловки мошенников

Важно развивать критическое мышление, саморегуляцию и эмоциональный интеллект, чтобы не стать жертвой аферистов

Фото: Динар Фатыхов

У мошенников получается обманывать население за счет того, что 80% решений человек принимает на эмоциях. Причем злоумышленники чаще всего играют на таких чувствах, как страх, жадность, надежда, сочувствие, любопытство, доверие, вина и ответственность, сообщила на пресс-конференции начальник отдела психологической помощи Республиканского центра «Навигатор» Аделя Анисимова.

Чтобы не стать жертвой обмана, она рекомендовала научиться говорить «нет» и понимать, что большинство мошенников начинают с мягкого давления: сначала льстят, а потом просят о чем-то.

— Также очень важно развивать критическое мышление, саморегуляцию и эмоциональный интеллект… В любой ситуации дайте себе время, 5—10 секунд, не торопитесь с ответом, начинайте следить за дыханием, посчитайте до пяти, — сказала Анисимова.

Еще при общении с неизвестными можно использовать технику «мягких отказов» или «отказов без чувства вины». К ним относятся фразы: «Мне нужно время, чтобы подумать», «Я не буду принимать решение под давлением». Спокойные и неспешные ответы в данном случае помогут человеку прийти в себя и осмыслить ситуацию, резюмировала Анисимова.

