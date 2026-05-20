Татарстанских учителей начали переобучать по программе развития ИИ

Обучение пройдут все 623 учителя информатики в республике

Татарстанских учителей начали переобучать по программе повышения квалификации по теме развития искусственного интеллекта. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры республики.

Обучение пройдут все 623 учителя информатики, обучающие в школах Татарстана. Ожидается, что на занятиях научат работать с нейросетью GigaChat, сервисом «ГосПромпт» и другими инструментами ИИ.

После прохождения переподготовки 239 учителей получат возможность открыть специализированные кружки в 100 школах Татарстана. По прогнозам, школьные ИИ-кружки будут посещать более 3,5 тыс. учеников 5–8-х классов. Обучение школьников начнется уже с 1 сентября 2026 года.

Напомним, ранее в Татарстане объявили тендер на внедрение AI-сервиса в школы и госорганы, с начальной ценой лота в 152 млн рублей.

