Татарстанских учителей начали переобучать по программе развития ИИ
Обучение пройдут все 623 учителя информатики в республике
Татарстанских учителей начали переобучать по программе повышения квалификации по теме развития искусственного интеллекта. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры республики.
Обучение пройдут все 623 учителя информатики, обучающие в школах Татарстана. Ожидается, что на занятиях научат работать с нейросетью GigaChat, сервисом «ГосПромпт» и другими инструментами ИИ.
После прохождения переподготовки 239 учителей получат возможность открыть специализированные кружки в 100 школах Татарстана. По прогнозам, школьные ИИ-кружки будут посещать более 3,5 тыс. учеников 5–8-х классов. Обучение школьников начнется уже с 1 сентября 2026 года.
Напомним, ранее в Татарстане объявили тендер на внедрение AI-сервиса в школы и госорганы, с начальной ценой лота в 152 млн рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».