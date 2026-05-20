Матвиенко: трудовая миграция в России не должна быть «кто захотел, тот приехал»

Председатель Совета Федерации считает, что приглашение мигрантов должно происходить цивилизованно и по закону

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что приглашение мигрантов должно происходить цивилизованно и на законных основаниях.

— Если нам нужны на временную работу трудовые ресурсы в той или иной сфере, специалисты — все это должно происходить цивилизованно: работодатели должны такие заявки делать, работодатели должны представить место работы, условия проживания, чтобы не просто кто захотел — приехал, уехал, — а строго в соответствии с законодательством Российской Федерации и с уважением к тем людям, которые приезжают, помогают нам в нашем экономическом развитии, — сказала Матвиенко на пленарном заседании Совета Федерации.

С начала 2026 года в России аннулировано более 8 000 видов на жительство мигрантов, что на 90% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. При этом наблюдается значительное снижение выдачи новых документов: разрешений на временное проживание стало меньше на 27,5%, а видов на жительство — на 27,8%.

Помимо этого, ранее Минтруд России разработал проект по ужесточению правил привлечения иностранных работников из визовых стран. Согласно предложенным изменениям, регионы получат право перераспределять квоты на трудоустройство иностранцев уже через три месяца, если работодатель не оформил необходимые разрешительные документы.

Зульфат Шафигуллин