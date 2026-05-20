Регионам разрешили участвовать в финансировании федеральных дорог

Регионы смогут участвовать в финансировании федеральных дорог. Соответствующие изменения в законодательство страны одобрили в Совете Федерации.

По нынешним законам, регионы имеют право давать субсидии федеральному бюджету на дорожную деятельность, но без прямого финансирования строительства и содержания участков трасс федерального значения.

Законопроект предлагает закрепить возможность заключения соглашений по межбюджетным трансфертам из региональных бюджетов для дорожной деятельности по федеральным автомобильным дорогам, переданных или подлежащих передаче в доверительное управление госкомпании «Российские автомобильные дороги».

Ранее, в мае, стартовал ремонт казанских дорог, на который направили 20 миллиардов рублей.

