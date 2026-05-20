Новости экономики

15:23 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Регионам разрешили участвовать в финансировании федеральных дорог

14:07, 20.05.2026

Изменения в законодательстве страны одобрил Совет Федерации

Регионам разрешили участвовать в финансировании федеральных дорог
Фото: Артем Дергунов

Регионы смогут участвовать в финансировании федеральных дорог. Соответствующие изменения в законодательство страны одобрили в Совете Федерации.

По нынешним законам, регионы имеют право давать субсидии федеральному бюджету на дорожную деятельность, но без прямого финансирования строительства и содержания участков трасс федерального значения.

Илья Репин / realnoevremya.ru

Законопроект предлагает закрепить возможность заключения соглашений по межбюджетным трансфертам из региональных бюджетов для дорожной деятельности по федеральным автомобильным дорогам, переданных или подлежащих передаче в доверительное управление госкомпании «Российские автомобильные дороги».

Ранее, в мае, стартовал ремонт казанских дорог, на который направили 20 миллиардов рублей.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаБюджетОбществоАвто Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть615.2
  • Нижнекамскнефтехим70.5
  • Казаньоргсинтез59.6
  • КАМАЗ69
  • Нижнекамскшина36.2
  • Таттелеком0.593