Регионам разрешили участвовать в финансировании федеральных дорог
Изменения в законодательстве страны одобрил Совет Федерации
Регионы смогут участвовать в финансировании федеральных дорог. Соответствующие изменения в законодательство страны одобрили в Совете Федерации.
По нынешним законам, регионы имеют право давать субсидии федеральному бюджету на дорожную деятельность, но без прямого финансирования строительства и содержания участков трасс федерального значения.
Законопроект предлагает закрепить возможность заключения соглашений по межбюджетным трансфертам из региональных бюджетов для дорожной деятельности по федеральным автомобильным дорогам, переданных или подлежащих передаче в доверительное управление госкомпании «Российские автомобильные дороги».
Ранее, в мае, стартовал ремонт казанских дорог, на который направили 20 миллиардов рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».