Задолженность жителей Татарстана за ЖКУ превысила 10 млрд рублей
Премьер‑министр Татарстана Алексей Песошин на заседании Кабинета министров РТ сообщил, что общая задолженность населения региона за жилищно‑коммунальные услуги достигла 10,7 миллиарда рублей.
— Сумма значительная. За год увеличилась на 3,5%, — заявил Песошин.
Премьер‑министр РТ подчеркнул, что топливно‑энергетический и жилищно‑коммунальный комплексы успешно обеспечили стабильную работу систем жизнеобеспечения. Напомним, что в Татарстане тарифы на теплоснабжение увеличат на 14% с 1 октября. При этом некоторые регионы страны установили излишне высокие тарифы на ЖКХ. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью РИА «Новости».
