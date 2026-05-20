Задолженность жителей Татарстана за ЖКУ превысила 10 млрд рублей

16:39, 20.05.2026

«Сумма значительная. За год увеличилась на 3,5%», — заявил премьер‑министр Татарстана Алексей Песошин

Фото: Артем Дергунов

Премьер‑министр Татарстана Алексей Песошин на заседании Кабинета министров РТ сообщил, что общая задолженность населения региона за жилищно‑коммунальные услуги достигла 10,7 миллиарда рублей.

— Сумма значительная. За год увеличилась на 3,5%, — заявил Песошин.

Премьер‑министр РТ подчеркнул, что топливно‑энергетический и жилищно‑коммунальный комплексы успешно обеспечили стабильную работу систем жизнеобеспечения. Напомним, что в Татарстане тарифы на теплоснабжение увеличат на 14% с 1 октября. При этом некоторые регионы страны установили излишне высокие тарифы на ЖКХ. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью РИА «Новости».

Наталья Жирнова

