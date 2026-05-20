Внедрение ИИ может привести к сокращению 7,5% рабочих мест

Под «ударом» служащие и специалисты среднего и высшего звена

Массовое внедрение технологий искусственного интеллекта может привести к сокращению 7,5% рабочих мест. К таким выводам пришли эксперты ФГБУ ВНИИ труда, исследование которых приводит «Коммерсант».

Наибольший риск исчезновения рабочих мест грозит служащим (82%), а также специалистам среднего и высшего звена (64% и 60%). Такие изменения могут возникнуть из-за замены трудовых обязанностей технологиями искусственного интеллекта.

Наименьшие шансы потерять работу у представителей неквалифицированных специальностей, у квалифицированных рабочих и работников сферы услуг и торговли. Минимальные потери от внедрения ИИ исследователи прогнозируют в Чечне — около 7%. В целом по стране показатель возможного сокращения рабочих мест составляет 7,5%.

В связи с этим эксперты предлагают начать перестройку системы образования в России, учитывая особенности инновационного развития. Обучение ИИ-технологиям необходимо начать с ранних лет, считают в ВНИИ труда.

Напомним, ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил о введении профиля «Искусственный интеллект» на уроках информатики углубленного уровня в российских школах.

Зульфат Шафигуллин