Прокуратура: экс-судья Минапов с родней обналичили 13 миллионов после подачи антикоррупционного иска

Эту информацию обнародовали в суде Казани по делу «Суяргулов против Миннаповых» на 207 миллионов

«Ответчики принимали меры для последующего неисполнения решения суда», — заявила сегодня начальник антикоррупционного отдела прокуратуры РТ Лилия Фаттахова на заседании Советского суда Казани по иску о конфискации в казну активов семьи бывшего судьи арбитража Татарстана Аделя Минапова на 207,7 млн рублей. Об этом из суда сообщает журналист «Реального времени».

Иск прокурора Татарстана был зарегистрирован в канцелярии Советского суда 15 января 2026-го, и в тот же день информацию о его поступлении и претензиях в адрес арбитражного судьи в отставке обнародовали республиканские СМИ. А с 16 по 19 января главный ответчик, его теща Амина Хуснутдинова и супруга Резеда Минаповы, сняли в банках 13 млн рублей. При этом Хуснутдинова получила на руки 5 млн, а ее зять — 6 млн рублей.

Прокурор Фаттахова предложила представителям ответчиков объяснить — чем были вызваны эти действия. Те же поставили встречный вопрос — а может ли сторона истца подтвердить, что на момент данных действий их доверители вообще были осведомлены об иске? А еще сообщили о праве любого гражданина распоряжаться своим имуществом, добавив, что никаких обременений по счетам на тот момент не было. Поскольку принятые судом обеспечительные меры по наложению арестов на активы еще не были реализованы — исполнительные листы до банков не дошли.

Новый вопрос прокурора касался представителя банка, где Минаповы неоднократно получали кредиты, а 75-летняя пенсионерка Хуснутдинова сняла за один раз те самые 5 миллионов. Каким образом это стало возможно после предписаний Банка России о приостановлении таких сделок, почему банк не принимал мер для пресечения возможных мошеннических действий — поинтересовалась Лилия Фаттахова.

Представитель банка заявила — все указания регулятора выполняются — и предложила прокурору направить соответствующий запрос.

Главный ответчик в сегодняшнем заседании участия не принимал.

Напомним, процесс по первому в Татарстане антикоррупционному иску к служителю Фемиды в отставке стартовал 30 января сего года. Требования прокурора республики Альберта Суяргулова касаются бывшего судьи Арбитражного суда Татарстана Аделя Минапова, его жены Резеды, тещи Амины Хуснутдиновой и ее сестры Расимы Гараевой. В просительную часть иска попали 10 квартир и четыре парковочных места в Казани и Иннополисе, а также участок с домом в Верхнеуслонском районе Татарстана и иномарки Mercedes-Benz AMG 2021 года выпуска и BMW X7 2023 года, приобретенные, по мнению прокуратуры РТ, на неподтвержденные доходы.

Также суд просят взыскать 62 млн рублей — сумму уже отчужденных квартир и автомобилей вместе с доходом от сдачи внаем тех площадей, покупка которых не подтверждена реальными доходами. Общий размер исковых требований оценивается в 207 млн 683 тысячи 284 рубля, при этом самые дорогостоящие активы оформлены на Анису Хуснутдинову, тещу Минапова, и ее сестру Расиму Гараеву. По версии надзорного ведомства, обе являются номинальными собственницами.

Самым дорогим из объектов требований прокуратуры является та самая 142-метровая квартира в казанском ЖК Luciano на улице Право-Булачной, 51, купленная за 42,5 млн рублей и оформленная на Расиму Гараеву.