Беглый владелец «НАСКО» требует с экс-зампрокурора Казани и трех москвичей 270 миллионов

Иск поступил в Вахитовский суд Казани в рамках уголовного дела и был отклонен

Фото: Артем Дергунов

Статус гражданского истца в уголовном деле казанского суда попытался получить отец объявленного в международный розыск Александра Кондратенкова, бенефициара страховой компании «НАСКО». Изучив заявление с требованием взыскать с четверки подсудимых заявленный Кондратенковыми ущерб в 233,2 млн рублей и 500 тысяч долларов США, суд отказал, передает журналист «Реального времени».

Заявление Виталия Кондратенкова поступило в суд по почте вместе с заявлениями о признании гражданскими истцами подсудимых по резонансному делу об аферах на 132,7 и 21 млн рублей соответственно, посредничестве взяточничеству и получении взятки. На скамье подсудимых — москвичи Владимир Кучинский, Евгений Коклягин, Владимир Бойков и бывший зампрокурора Казани, которому, собственно, и инкриминируют взятку в 3 млн рублей, но он коррупционное преступление отрицает. Арестованные, в свою очередь, не признают получение сумм в 150 миллионов от Кондратенкова, передававшихся, по версии обвинения, за решение проблем бенефициара «НАСКО» с уголовным преследованием в 2020 году. На тот момент он уже покинул РФ и перебрался в Европу.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Против признания Кондратенкова-старшего гражданским истцом сегодня возражали и обвинение, и защита. Гособвинитель Марат Сулейманов заявил, что указанные заявителем средства не могли быть переданы для оказания юридической помощи:

«Мы считаем, деньги передавались для совершения преступления. Никаким потерпевшим Виталий Кондратенков не признан, просим в удовлетворении иска и признании гражданским истцом отказать».

Адвокаты говорили: решение в части статуса обоих Кондратенковых принималось на предварительном следствии, отмечая, что «позиция Верховного суда РФ о правовой природе передаваемых средств прямо указывает — лицу, которое действует заведомо недобросовестно, может быть отказано в удовлетворении таких требований».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Подсудимые поддержали своих защитников. И председательствующий по делу судья Динар Хабибуллин отказал Кондратенковым в праве требовать деньги с подсудимых.

Заметим, в заявлении отца бенефициара «НАСКО» фигурирует сумма в 270 млн рублей с лишним (с учетом текущего курса доллара), которая вдвое превышает ту, что пытается доказать в суде сторона обвинения. Эту сторону иска участники процесса на заседании не комментировали, а за рамками процесса отметили — доверия к псевдопотерпевшей стороне иск не добавил.

Также на заседании суд по ходатайству прокуроров продлил на три месяца арест всем фигурантам дела.

Ирина Плотникова