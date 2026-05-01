В Туапсе после атаки беспилотника вновь загорелся морской терминал

Это уже второй случай возгорания в порту после атаки БПЛА за месяц

В Туапсе начался пожар на территории морского терминала после атаки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия работают 128 пожарных и 41 единица техники. Другие подробности на данный момент не приводятся. С 19:00 мск 30 апреля в Туапсинском округе действует предупреждение об угрозе атаки БПЛА.

Это уже второй случай возгорания в порту после атаки БПЛА за месяц. Ранее подобный инцидент произошел 20 апреля: из‑за сильного пожара в атмосферу активно поступали продукты горения. 22 апреля в городе прошел дождь, продукты горения выпали вместе с осадками — на поверхностях в разных районах образовался черный налет. 24 апреля оперштаб Краснодарского края сообщил о ликвидации пожара.

Наталья Жирнова