В Татарстане действует режим «Беспилотная опасность»
Ограничения действуют с 03:07 мск
В Татарстане с 03:07 мск действует режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщает ГУ МЧС.
В Нижнекамске и Бугульме действуют ограничения на полеты. Аэропорты не выпускают и не принимают рейсы.
Также на 2,5 часа в городе Альметьевске была объявлена угроза атаки БПЛА. Ограничения действовали с 05:19 мск до 07:49 мск.
