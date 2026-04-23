В Татарстане действует режим «Беспилотная опасность»

Ограничения действуют с 03:07 мск

В Татарстане с 03:07 мск действует режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщает ГУ МЧС.

В Нижнекамске и Бугульме действуют ограничения на полеты. Аэропорты не выпускают и не принимают рейсы.

Также на 2,5 часа в городе Альметьевске была объявлена угроза атаки БПЛА. Ограничения действовали с 05:19 мск до 07:49 мск.



Ариана Ранцева