В Екатеринбурге дрон ВСУ влетел в жилой дом, эвакуированы 50 человек

В Свердловской области был введен режим «Ковер»

Губернатор Денис Паслер сообщил о совершении атаки беспилотного летательного аппарата по Екатеринбургу, в результате которой получил повреждения жилой дом.

По информации главы региона, из здания были экстренно эвакуированы 50 человек, в данный момент на месте инцидента работают специалисты спасательных служб.

— Несколько минут назад по Екатеринбургу была совершена атака БПЛА. Поврежден жилой дом. На месте происшествия работают специалисты спасательных служб. Эвакуировано 50 человек, — заявил он в «Максе».

В связи с произошедшим в Свердловской области был введен режим «Ковер». В частности, международный аэропорт Кольцово временно приостановил прием и отправку всех авиарейсов.

Одновременно с этим попытка атаки дронов была пресечена в соседней Челябинской области. Как сообщил губернатор Алексей Текслер, в результате действий оборонительных систем в челябинском регионе жертв и разрушений не зафиксировано. Ситуация в обоих субъектах находится под контролем оперативных служб.

Рената Валеева