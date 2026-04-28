В Южном Судане разбился пассажирский самолет, погибли 14 человек

Крушение произошло из-за плохой видимости в условиях неблагоприятной погоды

В столице Южного Судана Джубе произошла авиакатастрофа: пассажирский самолет потерпел крушение при заходе на посадку, в результате чего погибли 14 пассажиров и пилот, сообщает кенийское издание Eastafrican.

По данным со ссылкой на южносуданское управление гражданской авиации, крушение произошло из-за плохой видимости в условиях неблагоприятной погоды.

Среди погибших — два гражданина Кении и остальные пассажиры, являющиеся гражданами Южного Судана. Крушение потерпел самолет Cessna, принадлежащий кенийской компании CityLink Aviation. На данный момент ведется расследование причин авиакатастрофы. Специалисты изучают все обстоятельства происшествия, чтобы установить точные причины трагедии.

Наталья Жирнова