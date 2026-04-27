На востоке Чада в драке из-за колодца погибли 42 человека

С 2021 по 2024 год такие столкновения из-за земли и воды унесли в Чаде более 1000 жизней

На востоке Чада в результате межобщинного столкновения погибли не менее 42 человек. Об этом 26 апреля сообщило агентство Agence France-Presse.

Инцидент произошел в регионе Вади-Фира. Как заявил представитель правительства в регионе Брахим Исса Гальмайе, конфликт вспыхнул после спора двух семей из-за колодца. Погибли по меньшей мере 42 человека, — уточнил он.

Межобщинные столкновения из-за земли, скота и доступа к воде — распространенное явление на востоке Чада. Согласно оценке неправительственной организации International Crisis Group, в период с 2021 по 2024 год из-за подобных конфликтов погибли более 1 тыс. человек, около 2 тыс. получили ранения.

Ариана Ранцева