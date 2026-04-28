В Туапсе после падения БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод

В городе только недавно потушили пожар на морском терминале, в следствии которого там выпал черный налет после дождя, а в воздухе зафиксировали превышение концентрации вредных веществ

В Туапсе произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе после того, как на территорию предприятия упали обломки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

По информации, пострадавших в результате инцидента нет. К тушению пожара были привлечены 122 человека и 39 единиц техники, в работах участвовали подразделения ГУ МЧС России по региону.

Минобороны России сообщило, что в течение ночи средства ПВО сбили 186 украинских беспилотников над различными регионами России, включая Краснодарский край и акваторию Черного и Азовского морей.

Напомним, что это уже не первый случай пожара в городе из-за БПЛА. В ночь на 20 апреля Туапсе вновь был атакован БПЛА, в результате произошло возгорание на морском терминале. 22 апреля в городе прошел дождь, продукты горения выпали вместе с осадками — на поверхностях в разных районах образовался черный налет. Спустя 4 дня, 24 апреля, возгорание потушили.



