В Туапсе после падения БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод
В городе только недавно потушили пожар на морском терминале, в следствии которого там выпал черный налет после дождя, а в воздухе зафиксировали превышение концентрации вредных веществ
В Туапсе произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе после того, как на территорию предприятия упали обломки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.
По информации, пострадавших в результате инцидента нет. К тушению пожара были привлечены 122 человека и 39 единиц техники, в работах участвовали подразделения ГУ МЧС России по региону.
Минобороны России сообщило, что в течение ночи средства ПВО сбили 186 украинских беспилотников над различными регионами России, включая Краснодарский край и акваторию Черного и Азовского морей.
Напомним, что это уже не первый случай пожара в городе из-за БПЛА. В ночь на 20 апреля Туапсе вновь был атакован БПЛА, в результате произошло возгорание на морском терминале. 22 апреля в городе прошел дождь, продукты горения выпали вместе с осадками — на поверхностях в разных районах образовался черный налет. Спустя 4 дня, 24 апреля, возгорание потушили.
