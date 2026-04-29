В Татарстане произошло массовое ДТП с погибшими в Лениногорском районе

В Лениногорском районе произошло серьезное ДТП с участием нескольких машин. Авария случилась из-за того, что водитель автомобиля Geely не справился с управлением и превысил скорость. Об этом сообщают в Госавтоинспекции РТ.

Сначала машина задела встречный Renault, затем столкнулась с автомобилем «Лада», двигавшимся в том же направлении. После этого Geely врезался во встречные ВАЗ и Volkswagen. В результате аварии погиб водитель ВАЗа. Травмы получили пассажир ВАЗа и водитель Geely. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее в Зеленодольском районе в ДТП погибла 16-летняя девушка. На 3-м км автодороги Мамадыш — Акилово — Татарское Азелеево 18-летний водитель автомобиля «Рено Логан» не выбрал безопасную скорость движения и совершил опрокидывание с последующим наездом на металлическое ограждение.

Наталья Жирнова