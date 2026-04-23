При атаке БПЛА на соседнюю с Татарстаном область погибла женщина

В Самарской области в результате массированной атаки беспилотников с территории Украины погибла женщина в Новокуйбышевске

Самарская область вновь подверглась массированной атаке беспилотников с территории Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

По его данным, более десятка вражеских БПЛА были подавлены и уничтожены на территории нескольких городов региона.

В Новокуйбышевске в результате атаки погибла женщина. Губернатор выразил соболезнования ее близким. Правительство Самарской области окажет всю необходимую помощь, в том числе материальную.

Также есть пострадавшие среди жителей региона. Некоторые госпитализированы в медицинские учреждения, другие находятся на амбулаторном наблюдении. Имеются повреждения гражданской инфраструктуры. Проводится оценка ущерба, в ближайшее время начнется ликвидация последствий.

Федорищев поблагодарил оперативные службы, врачей, спасателей и правоохранителей за профессионализм. Он также призвал не публиковать кадры последствий атак и повреждений, напомнив об административной ответственности за подобные действия, назвав их пособничеством врагу.



Ариана Ранцева