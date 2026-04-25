Над Татарстаном перехватили и уничтожили украинские беспилотники
Всего над регионами России перехватили 127 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны
Над Татарстаном перехватили и уничтожили украинские беспилотники, сообщили в Минобороны.
Согласно сводке военного ведомства, всего над регионами уничтожено 127 дронов ВСУ.
БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской, Челябинской областями, Татарстаном и Крымом, а также над Черным и Азовским морями.
