Суд Татарстана согласился с вольной для осужденного экс-главы ТФБ Роберта Мусина

Решение о его освобождении по болезни оспаривали прокуратура и АСВ

Только что Верховный суд Татарстана признал законным и обоснованным решение первой инстанции об освобождении Роберта Мусина от назначенного по двум приговорам срока в колонии. Ключевым основанием для такого решения стало наличие у бывшего председателя правления «Татфондбанка» заболевания, препятствующего отбыванию наказания за решеткой, сообщает из зала суда журналист «Реального времени».

Сам Роберт Мусин в сегодняшнем заседании не участвовал, хотя на все заседания Вахитовского суда Казани по своему ходатайству приходил — на костылях.

Под стражей бывший министр финансов Татарстана, бывший председатель правления «Татфондбанка» и бенефициар этого и еще ряда кредитных учреждений Роберт Мусин оказался 3 марта 2017-го, в день отзыва лицензии ТФБ, а на воле — 11 июня 2025-го, когда Вахитовский суд Казани под председательством судьи Юрия Арсенюка удовлетворил его ходатайство о его освобождении от отбывания реального срока в связи с наличием тяжкого заболевания, подтвержденного результатами экспертизы. Мусина освободили в зале суда. Если бы не это решение — должны были бы отправить из СИЗО в колонию.

Напомним, первую судимость экс-глава «Татфондбанка» получил в 2021 году по шести эпизодам злоупотребления полномочиями в банке. В апелляции частично удовлетворили и гражданский иск АСВ — на 23 из 50 млрд рублей. В ноябре 2024-го тот же Вахитовский суд признал Мусина виновным в еще одном злоупотреблении с причинением тяжких последствий в виде банкротства того же «Татфондбанка», признав доказанным ущерб в 8,7 млрд рублей. Позже ВС Татарстана удовлетворил гражданский иск на эту сумму, утвердив и основное наказание по совокупности двух приговоров — 12 лет и 6 месяцев колонии общего режима. С учетом нормы о зачете срока в СИЗО и под домашним арестом Мусин успел отсидеть более двух третей этого срока.

Вольную для банкира обжаловала прокуратура, и в августе 2025-го Верховный суд РТ отменил данное решение как незаконное, однако брать под стражу осужденного ввиду его отсутствия на заседании не стал. Материалы по ходатайству вернулись в райсуд. На первом же заседании прокурор поставил вопрос о необходимости дополнительной экспертизы по болезням осужденного, а представитель потерпевшего по делу АСВ ходатайствовал о немедленном заключении Мусина под стражу для исполнения приговора.

В ходе повторного рассмотрения ходатайства экс-главы ТФБ Вахитовский суд допросил и медиков ФСИН, и лечащего врача осужденного — главного внештатного травматолога-ортопеда Минздрава РТ, а также назначил дополнительное обследование Мусина в Бюро судмедэкспертизы Минздрава Татарстана — для уточнения его состояния здоровья на данный момент, ведь с декабря 2024-го, когда проводилась комиссионная экспертиза в учреждении ФСИН, прошло много времени и после ряда операций состояние могло улучшиться. Медики констатировали — улучшение действительно есть, однако проблемы с коленными суставами остались и заболевание банкира по прежнему входит в утвержденный правительством РФ перечень болезней, препятствующих отбыванию наказания.

3 марта 2026-го судья Вахитовского райсуда Артем Митяев удовлетворил ходатайство о вольной для Роберта Мусина, фактически уже находящегося на свободе. Это решение оспорили прокурор Рафис Гумеров и представитель АСВ Константин Головко. Их доводы и возращения со стороны адвоката осужденного Алексея Клюкина сегодня и были предметом рассмотрения апелляционной инстанции.

Наталья Жирнова