«У нас же не шоу»: обвиняемый по «воровской статье» Сычев просил суд Татарстана закрыть процесс от СМИ

Его адвокат обосновала ходатайство заботой о безопасности сотрудников ФСИН, а также банковской и медицинской тайне

Ходатайство об удалении из зала журналистов и слушателей заявили сегодня в Верховном суде Татарстана обвиняемый в занятии положения «вора в законе» Роман Сычев и его адвокат. Подсудимого возмутило присутствие курсантов юридических вузов и внимание СМИ. Он заявил — при таком скоплении публики не сможет сформулировать мысль. Защитник же выдвигала предположения о возможной популяризации культуры запрещенного экстремистского движения и разглашении государственной, личной, медицинской и банковской тайны. Судья ходатайства отклонил, сообщает с места журналист «Реального времени».

Свою позицию на заседании подсудимый выражал сумбурно:

— У меня возражения касаемо прессы. Я не могу свою мысль отразить, что должно быть и все, что здесь происходит. Они пишут, чего не было и чего есть, и не дают мне возможности в полноте... Прошу Вас, может, закрытое заседание. Это, действительно, какое-то шоу. Резонанс придают.

— Вы просите закрытое заседание? — уточнил председательствующий судья Руслан Фасхутдинов.

— И всех удалить. Даже студентов каких-то пригласили. Ну что это такое? У нас же не шоу, — отвечал обвиняемый.

Адвокат Евгения Зубарева представила более развернутое ходатайство в пользу закрытого процесса. Заявила, что исследование в присутствии слушателей отдельных сведений может привести к разглашению государственной или иной тайны, а также разглашению данных об участниках дела, унижающих их честь и достоинство.

Также она посчитала возможным риски безопасности свидетелей из числа действующих сотрудников ФСИН, разглашение банковской тайны в отношении самого подсудимого и иных лиц, а также данных о частной жизни Сычева и потерпевшего Гарипова.

— Предметом настоящего дела является обвинение, связанное с неформальным статусом и тематикой экстремистских движений, в частности АУЕ*. Рассмотрение в открытом режиме может привести к непреднамеренной популяризации внутренней иерархии и атрибутов криминальной субкультуры, — заявила Евгения Зубарева.

Адвокат просила закрыть процесс полностью либо частично — на все допросы, включая свидетелей, подсудимого и потерпевшего, с запретом на фото— и видеосъемку.

Гособвинитель Элина Ильясова позицию защиты не поддержала, указывая, что оснований для закрытия процесса нет. Однако возражала против видеосъемки заседания.

В итоге судья закрывать процесс не стал, но сообщил — в будущем защита не лишена возможности заявить ходатайство повторно.

Далее с подачи только вступившей в это дело адвоката Зубаревой суд предоставил ей время для ознакомления с материалами дела и дополнительного ознакомления самому Сычеву — до 12 мая. Сама Зубарева просила о месячном перерыве.