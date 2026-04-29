В результате аварии на Даурской в Казани пострадали два пешехода
Они ожидали разрешающего сигнала светофора на тротуаре
На пересечении улиц Даурской и Гвардейской в Казани произошло ДТП с пострадавшими. Авария случилась сегодня в 17:29, сообщает пресс-служба ГАИ Казани.
Водитель автомобиля Haval при повороте налево не предоставил преимущество встречному автомобилю Lada под управлением водителя, двигавшегося на разрешающий сигнал светофора. В результате столкновения Lada выехала за пределы проезжей части и совершила наезд на двух пешеходов — 56-летнего мужчину и 41-летнюю женщину, которые ожидали разрешающего сигнала светофора на тротуаре.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».