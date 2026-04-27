В Зеленодольском районе в ДТП погибла 16-летняя девушка

Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел прав

В Зеленодольском районе в ночь на 26 апреля 2026 года произошло ДТП, в результате которого погибла 16-летняя пассажирка. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана.

На 3-м км автодороги Мамадыш — Акилово — Татарское Азелеево 18-летний водитель автомобиля «Рено Логан» не выбрал безопасную скорость движения и совершил опрокидывание с последующим наездом на металлическое ограждение. Водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления транспортными средствами, нарушив пункты 2.7, 2.1.1, 10.1 Правил дорожного движения РФ.

В результате ДТП от полученных травм на месте скончалась 16-летняя пассажирка. Еще двое подростков — пассажиры 13 и 14 лет — госпитализированы в учреждение здравоохранения с различными травмами. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» части 4 статьи 264 УК РФ.



Ариана Ранцева