В Казани судят гражданина Германии и Турции по делу об убийстве жены и покушении на сына

Дело о трагедии в ЖК «Волжская гавань» получил судья ВС Татарстана

Фото: Артем Дергунов

Сегодня перед Верховным судом Татарстана предстал иностранец, обвиняемый в убийстве с особой жестокостью супруги Елены Рябининой и покушении на жизнь трехлетнего сына. В ходе предварительного следствия вину гражданин Германии и Турции Мете Эцфела не признал, передает из суда журналист «Реального времени».

Напомним, по версии следствия, 24 мая 2025 года обвиняемый на фоне семейной ссоры сначала ранил своего сына — оставил на голове мальчика порез ножом, а затем убил свою жену, нанеся ей смертельное ранение в область горла. Елене Рябининой было 34, она являлась мастером спорта по художественной гимнастике, руководила созданной ею школой гимнастики «Вдохновение».

На заседание пришли два адвоката подсудимого — назначенная судом Гульсум Закирова из Казани и договорной Иван Куликов из Москвы, последний в зале суда общался с клиентом на немецком языке. Ведь этот язык для подсудимого — этнического турка — также является родным, в Германии он родился.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Тем не менее в ходе предварительного следствия для подсудимого приглашали переводчика с турецкого и 5 томов уголовного дела, включая текст обвинения, также переводили на этот язык.

Также на сегодняшнее заседание с адвокатом пришли представители потерпевшей стороны — мать и сестра покойной. Последняя в настоящее время воспитывает сына погибшей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Гособвинителем на этом процессе станет Алсу Хабибуллина. Ожидается, что на сегодняшнем заседании суд ограничится продлением меры пресечения.

Заседание началось с задержкой — ждали переводчика.

По статьям, которые вменяются иностранцу, ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

UPD: Верховный суд Татарстана продлил срок ареста обвиняемого гражданина Германии и Турции еще на полгода — до 14 октября. На заседании адвокат Мете Эцфела просил о более мягкой мере пресечения.

Ирина Плотникова