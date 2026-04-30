Верховный суд РФ решил, что судить главу СК «Автодор» Шайдуллина будут в Москве

Его дело с обвинениями на 18 миллиардов рублей направят в Бутырский районный суд

Сегодня Верховный суд РФ удовлетворил ходатайство адвокатов гендиректора СК «Автодор» Рамиля Шайдуллина о переносе процесса из Казани в Москву для соблюдения большей объективности. Материалы дела будут направлены в Бутырский суд Москвы, сообщили «Реальному времени» представители защиты.

Решение означает — в ближайшее время обвиняемого по делу на 18 млрд рублей снова этапируют в Москву из казанского суперСИЗО-1.

Напомним, 13 апреля в Советском райсуде Казани был намечен старт процесса по делу о строительстве участка трассы М-12 казанской «дочкой» госкорпорации «Автодор». Обвиняемого Шайдуллина доставили, но в зал суда заводить не стали. Поскольку в этот же день председательствующий судья удовлетворил ходатайство защиты о направлении материалов в Верховный суд РФ для решения вопроса об изменении подсудности. Такое ходатайство заявили казанские адвокаты Рушана Камалова (бюро «А2К Лигал») и Яна Ковалева (коллегия «Юстис»).

По данным «Реального времени», ходатайство опиралось на два ключевых довода. Первый — потерпевшая ГК «Автодор», а также абсолютное большинство свидетелей (56 человек) находятся в Москве и Московской области, как и подлежащий вызову в суд эксперт. Второй довод основан на опасениях защиты, что представители казанского потерпевшего — крупнейшего финансово-кредитного учреждения Татарстана — могут использовать связи для влияния на ход процесса по делу. И этот факт, по их мнению, может поставить под сомнение объективность и беспристрастность суда при принятии решения.

Напомним, Рамиля Шайдуллина обвиняют в присвоении 18,4 млрд рублей в ходе возведения магистрали Казань — Екатеринбург на участке Дюртюли — Ачит и легализации части этой суммы в составе преступной группы. Подсудимый вину не признает.