В одной из квартир в Альметьевске загорелась мебель, пожарные спасли женщину

В трехкомнатной квартире одного из домом по ул. Строителей в Альметьевске загорелись мебель и вещи. Площадь горения составила 4 кв. м, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

На место оперативно прибыли пожарные, которые нашли в квартире женщину без сознания. Сотрудники пожарной службы вытащили пострадавшую из здания и передали медикам.

Предварительной причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

Никита Егоров