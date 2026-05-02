В одной из квартир в Альметьевске загорелась мебель, пожарные спасли женщину
Причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования
В трехкомнатной квартире одного из домом по ул. Строителей в Альметьевске загорелись мебель и вещи. Площадь горения составила 4 кв. м, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
На место оперативно прибыли пожарные, которые нашли в квартире женщину без сознания. Сотрудники пожарной службы вытащили пострадавшую из здания и передали медикам.
