В Москве задержали россиянина, планировавшего взрыв у Минобороны
После осуществления предполагаемого теракта злоумышленнику обещали выезд на Украину
В Москве сотрудники ФСБ задержали 45-летнего россиянина, который планировал совершить взрыв у объектов Минобороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По сведениям, задержанный действовал по указанию запрещенных на территории России украинских террористических организаций. Он намеревался осуществить подрыв с помощью самодельного взрывного устройства. После осуществления предполагаемого теракта злоумышленнику обещали выезд на территорию Украины, где он мог бы принять участие в боевых действиях против ВС РФ.
План преступника был предотвращен благодаря сотрудникам ФСБ, которые задержали его до реализации замысла.
Накануне ФСБ сообщила о предотвращении террористического акта в Пятигорске, в подготовке которого участвовали иностранные граждане. К зданию одного из силовых структурных подразделений планировалось доставить взрывное устройство.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».