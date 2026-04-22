В Москве задержали россиянина, планировавшего взрыв у Минобороны

После осуществления предполагаемого теракта злоумышленнику обещали выезд на Украину

В Москве сотрудники ФСБ задержали 45-летнего россиянина, который планировал совершить взрыв у объектов Минобороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По сведениям, задержанный действовал по указанию запрещенных на территории России украинских террористических организаций. Он намеревался осуществить подрыв с помощью самодельного взрывного устройства. После осуществления предполагаемого теракта злоумышленнику обещали выезд на территорию Украины, где он мог бы принять участие в боевых действиях против ВС РФ.

План преступника был предотвращен благодаря сотрудникам ФСБ, которые задержали его до реализации замысла.

Накануне ФСБ сообщила о предотвращении террористического акта в Пятигорске, в подготовке которого участвовали иностранные граждане. К зданию одного из силовых структурных подразделений планировалось доставить взрывное устройство.

Рената Валеева