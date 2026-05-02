Новости происшествий

15:01 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Казани столкнулись легковушка и мотоциклист, байкера госпитализировали

10:59, 02.05.2026

Водитель Volkswagen Polo при перестроении не уступил дорогу мотоциклу

Фото: скриншот видео ГАИ Казани

В Казани около ТЦ «Тандем» иномарка столкнулась с мотоциклом. После ДТП З1-летнего байкера госпитализировали, сообщили в Госавтоинспекции города.

ДТП произошло вечером 1 мая. Отмечается, что 63-летний водитель Volkswagen Polo при перестроении не уступил дорогу мотоциклисту.

По данному факту уже возбудили дело об административном правонарушении и проведении расследования.

Ранее сообщалось, что Татарстан попал в антирейтинг регионов России с наибольшим числом ДТП.

Также в Татарстане выросло количество ДТП с мотоциклами, львиная доля задержанных — несовершеннолетние.

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия Татарстан

Новости партнеров

