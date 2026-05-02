В Казани столкнулись легковушка и мотоциклист, байкера госпитализировали
Водитель Volkswagen Polo при перестроении не уступил дорогу мотоциклу
В Казани около ТЦ «Тандем» иномарка столкнулась с мотоциклом. После ДТП З1-летнего байкера госпитализировали, сообщили в Госавтоинспекции города.
ДТП произошло вечером 1 мая. Отмечается, что 63-летний водитель Volkswagen Polo при перестроении не уступил дорогу мотоциклисту.
По данному факту уже возбудили дело об административном правонарушении и проведении расследования.
Ранее сообщалось, что Татарстан попал в антирейтинг регионов России с наибольшим числом ДТП.
Также в Татарстане выросло количество ДТП с мотоциклами, львиная доля задержанных — несовершеннолетние.
