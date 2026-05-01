По факту гибели подростка на ж/д путях в Татарстане проводится проверка по статье УК РФ

Она касается нарушения транспортной безопасности, приведшего к гибели человека

Следственные органы Центрального МСУТ СК России проводят проверку по факту гибели подростка вследствие удара током вблизи железной дороги. Инцидент произошел утром 1 мая 2026 года на 765-м километре перегона между станциями Васильево и Атлашкино Горьковской железной дороги, сообщает пресс-центр ведомства.

По предварительной информации, 16-летний подросток направлялся на рыбалку, когда по неосторожности задел удочкой провода контактной сети. Напряжение в проводах составило 27 500 вольт, от полученного удара током юноша скончался на месте. Ранее о его смерти сообщил глава Зеленодольского района.

Проверка проводится по части 3 статьи 263.1 УК РФ, которая касается неисполнения требований транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, повлекшего по неосторожности смерть человека.



Наталья Жирнова