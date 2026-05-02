В одной из квартир в Татарстане загорелся матрас, женщина получила ожоги

Причиной пожара стала неосторожность при курении

В одной из квартир дома в селе Уруссу Ютазинского районе Татарстана загорелся матрас. В результате ЧП 46-летняя женщина получила ожоги, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

— Площадь пожара составила 1 кв. метр. Женщина от госпитализации отказалась, — говорится в сообщении ведомства.



Предварительно причиной пожара стала неосторожность при курении.



Как напомнили в МЧС, неосторожность при курении — одна из самых распространенных причин пожаров с гибелью людей. Чтобы минимизировать риски возникновения пожара, сотрудники ведомства призвали татарстанцев не курить в постели, особенно в состоянии опьянения, тушить окурки только в пепельнице, не бросать окурки с балкона, а также хранить спички и зажигалки в недоступном для детей месте.

Ранее сообщалось, что Татарстан не вошел в список регионов ПФО, где фиксируются риски лесных пожаров в мае.

Никита Егоров