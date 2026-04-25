В селе Дагестана из‑за оползня разрушены три жилых дома

Под потенциальной угрозой остаются еще два жилых дома, в которых проживает 10 человек

Три жилых дома разрушены в селе Буцра Хунзахского района Дагестана из‑за активизировавшихся оползневых процессов, пострадавших нет, сообщает главное управление МЧС России по республике.

— От ЕДДС Хунзахского района поступила информация о том, что в Хунзахском районе, селе Буцра, из‑за активизировавшихся оползневых процессов разрушены три жилых дома, жертв и пострадавших нет, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, под потенциальной угрозой остаются еще два жилых дома, в которых проживает 10 человек. Все жители этих домов уже эвакуированы в безопасные места. Местные власти организовали временное размещение и оказывают необходимую поддержку эвакуированным семьям.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Хунзахский район Дагестана расположен в горной местности, где оползневые процессы — не редкость. Склоны в этой части республики подвержены эрозии, особенно после обильных осадков или таяния снегов, что повышает риск смещения грунта.

В пятницу глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что на федеральном оперативном штабе по ликвидации последствий паводков под руководством главы МЧС России Александра Куренкова попросил рассмотреть вопрос о разработке отдельной целевой программы по переселению людей из оползневых зон за счет федерального бюджета. Он отметил, что в некоторых муниципалитетах республики ситуация с оползнями по‑прежнему остается тревожной.

Рената Валеева