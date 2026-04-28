В Казани за сутки 47 водителей автобусов и такси получили административные наказания

За прошедшие сутки на дорогах Казани было зарегистрировано 8 ДТП, в результате которых 8 человек получили травмы, 1 человек погиб. Об этом сообщили в ГАИ города.

Аварии произошли в различных районах города. В Советском районе произошло падение пассажира в троллейбусе из-за резкого начала движения водителем. В Московском районе зафиксирован наезд на пешехода, стоявшего на тротуаре. В Приволжском районе столкнулись автомобили УАЗ и Volkswagen из-за несоблюдения безопасной дистанции.

В Ново-Савиновском районе водитель не уступил дорогу пешеходу на нерегулируемом переходе. В Кировском районе автомобиль врезался в световую опору. В Вахитовском районе произошло два ДТП: наезд на пешехода при движении задним ходом на парковке и столкновение при повороте налево. В Ново-Савиновском районе также зафиксировано столкновение с автомобилем «Газель».

За сутки в городе поступило 165 сообщений о ДТП. Из них 63 случая были оформлены в специализированных центрах, 23 ДТП с материальным ущербом — сотрудниками Госавтоинспекции на месте происшествия.

Сотрудники ГАИ задержали 8 нетрезвых водителей, одного водителя без прав управления транспортным средством. В отделы полиции доставлены 3 человека по подозрению в совершении преступлений. К административной ответственности привлечены 27 водителей автобусов и 20 водителей такси.

Напомним, что свыше трети водителей из Казани считают культуру вождения на дорогах неблагоприятной.

Наталья Жирнова