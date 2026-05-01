В Васильево погиб мальчик, задев удочкой провода контактной сети на ж/д путях

Напряжение в проводах составляет 27,5 тысячи вольт — от полученного удара током подросток скончался на месте

Сегодня утром в поселке Васильево погиб мальчик, получив удар током. Об этом сообщил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

Как сообщает глава района, трое мальчиков шли на рыбалку и при переходе через железнодорожные пути один из ребят задел удочкой провода контактной сети. Напряжение в проводах составляет 27,5 тысячи вольт — от полученного удара током подросток скончался на месте.

— Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Муниципалитетом семье погибшего мальчика будет оказана вся необходимая поддержка, — заявил Афанасьев.

В связи с происшествием, в преддверии летних каникул родителей просят обратить особое внимание: приближаться к проводам контактной сети опасно для жизни — электрическая дуга может возникнуть уже на расстоянии менее двух метров.

