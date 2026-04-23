Дронами ВСУ в Самарской области атакованы предприятия и жилые дома — один человек погиб

Этой ночью на крышу многоквартирного дома упали обломки беспилотника

В Новокуйбышевске Самарской области в результате атаки беспилотников на промышленные предприятия погиб один человек, еще один пострадавший получает медицинскую помощь. Глава региона Вячеслав Федорищев подтвердил факт атаки, подчеркнув, что ситуация находится под контролем.

По данным исполняющего обязанности мэра Новокуйбышевска Максима Девятова, «один человек погиб. Есть пострадавший. Вся возможная помощь оказывается». В регионе введена повышенная тревога, работают экстренные службы и развернут оперативный штаб.

Ранее в Самаре на крышу многоквартирного дома упали обломки беспилотника, есть пострадавшие, один человек госпитализирован. Глава региона сообщил, что «обломки одного из дронов ВСУ попали на крышу многоквартирного дома в Самаре. В результате падения обломков на улице есть пострадавшие, один человек госпитализирован». В регионе продолжается высокая угроза очередных атак, ситуация мониторится.

В Сызрани, где ранее также были зафиксированы случаи повреждений и пострадавшие после обрушения части жилого дома, введен режим чрезвычайной ситуации. Там частично обрушился подъезд жилого дома, пострадали 12 человек, из них четверо были спасены из-под завалов. Женщина и ребенок погибли. Все массовые мероприятия отменены до конца недели.

