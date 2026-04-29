На проспекте Победы в Казани погиб 59-летний водитель автомобиля Belgee

Он не соблюдал безопасную скорость движения и дистанцию до впереди идущего транспортного средства

Сегодня около 17:15 на проспекте Победы в Казани напротив дома №184 произошло ДТП с летальным исходом, сообщает ГАИ города.

59-летнпий водитель автомобиля BELGEE, имеющий 18-летний стаж вождения, не соблюдал безопасную скорость движения и дистанцию до впереди идущего транспортного средства. В результате он совершил столкновение с автомобилем EXEED под управлением женщины, после чего выехал за пределы проезжей части и врезался в ограждение.

Водитель EXEED не получила травм. Мужчина скончался до приезда скорой медицинской помощи. Это не первая смертельная авария сегодня в Татарстане: ранее в Лениногорском районе произошло массовое ДТП с погибшими. Помимо этого в Казани на улице Глушко пострадали два пешехода — на них наехала Lada.

Наталья Жирнова