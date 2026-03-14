Бизнес-обзор: активы завода «Базис» перевели в личный фонд, аэропорт Бугульмы накормит студентов

Кредитор банкрота-совладельца ресторанов Twin Peaks и For People оспаривает продажу дома должника

На этой неделе бугульминский аэропорт выиграл тендер Санкт-Петербургского университета гражданской авиации, он накормит студентов вуза на 70 млн рублей. По требованию кредитора конкурсник обанкротившегося совладельца ресторанов Twin Peaks и For People Руслана Мухамедназарова оспорит продажу его московского дома. Бенефициар казанского завода дорожной химии «Базис» Ринат Шагабутдинов пакует активы в личный фонд, подробности — в очередном обзоре «Реального времени».

Кредитор совладельца казанского ресторана For People оспорит продажу дома бизнесмена

В четверг конкурсный управляющий банкрота Руслана Мухамедназарова, основного совладельца казанских ресторанов Twin Peaks, For People и федеральной сети баров «Гадкий койот», сообщил о результатах собрания кредиторов. По требованию одного из них, московского застройщика Максима Филипченкова, конкурсник должен оспорить сделку должника по продаже жилого дома в 2023 году.

Речь идет о коттедже в 576 кв. м и 2,5 тысячи кв. м его земли в элитном поселке Никольские озера в Новой Москве. Заявление конкурсник уже подал. Судя по материалам арбитража, Руслан Мухамедназаров продал дом Виталию Семенову, бывшему заместителю префекта Южного, Троицкого и Новомосковского административных округов. Сейчас Семенов возглавляет ГАУ «Спорткомплекс Олимпийская деревня-80» Департамента спорта Москвы. Московский арбитраж поручил МВД предоставить сведения об адресе регистрации и месте жительства спортивного чиновника, а заявление о признании сделки с ним недействительной рассмотрит 9 апреля.

Общая сумма требований кредиторов в реестре Мухамедназарова составляет 84,8 млн рублей. Из них 66,4 млн — требования Филипченкова, совладельца пяти московских компаний по аренде и управлению имуществом. Одна из этих фирм, «Гера-К», засветилась в скандальной стройке Москвы на Осеннем бульваре в районе Крылатское, вызвав волну протестов местных жителей.

Руслан Мухамедназаров — совладелец двух казанских, двух петербургских, пяти московских и одной екатеринбургской компаний в области ресторанной деятельности. В Татарстане это ООО «Бар тайм девелопмент Кзн» и ООО «Бар тайм Кзн» на Баумана, 13, где у предпринимателя работают ресторан For People на месте переформатированного Twin Peaks, а также ночной клуб «Гадкий койот».

Аэропорт Бугульмы накормит студентов из Питера

Во вторник бугульминский аэропорт подписал контракт с Санкт-Петербургским университетом гражданской авиации почти на 70 млн рублей. За эту сумму воздушная гавань обязалась накормить студентов вуза во время прохождения летней практики в Бугульме.

По условиям сделки суточный рацион одного будущего авиатора обойдется в 2 906 рублей. Основным будет трехразовое горячее питание, а дополнительным — «стартовый завтрак» в форме ланч-бокса с продуктами на вынос в день полетов студентов.

На завтрак им предложат гречку, отварную колбасу, сыр, масло, хлеб и кофе на сгущенном молоке, на обед — салат, суп, куриные колбаски, вегетарианский плов, компот, на ужин — сырники, картофельное пюре и другие блюда.

В этом году это четвертый и самый крупный контракт воздушной гавани Бугульмы, все предыдущие также заключены с петербургским вузом. Это тендеры на оказание услуг по проживанию студентов, фрахтованию транспортных средств для перевозки пассажиров, хранению авиационного масла. За пять лет петербургская кузница авиаторов стала основным и практически единственным заказчиком татарстанского аэропорта, заключив 36 контрактов почти на полмиллиарда рублей.

В последние годы аэропорт Бугульмы ведет убыточную деятельность, в 2024 году (за 2025-й данных пока нет) его выручка составила 395 млн рублей, еще на 8 млн компания ушла в минус.

Владелец завода «Базис» создал личный фонд

В среду владелец казанского завода дорожной химии «Базис» Ринат Шагабутдинов перевел активы в личный фонд «Алтан». Последний был зарегистрирован в конце января и теперь владеет 100% долей самого прибыльного предприятия группы — «Базис-Терра» с оборотом в 1,3 млрд рублей.

В ЛФ «Алтан» пока передана лишь эта компания, для которой 2024 год оказался непростым, она понесла убытки в размере 67 млн рублей. Предприятие было основано в 2007 году группой строителей, ученых и предпринимателей, как говорится на его сайте, с целью «поднять на новую высоту качество российских дорог». В компании сфокусировали внимание на улучшении свойств битума — адгезии, долговечности, прочности. Ее адгезионные добавки, пропитки для асфальта, эмульгаторы битумных эмульсий применяют на многих дорогах в России. Завод имеет 50 тыс. кв. м производственных площадей и выпускает 5 тыс. тонн продукции в год.

Таким образом, крупный татарстанский бизнес продолжает активно осваивать новые инструменты для управления капиталом — личные фонды. Они позволяют сберечь свои накопления, подготовить их для передачи наследникам, а заодно оптимизировать налоговую нагрузку. Так, бенефициары личного фонда не платят НДФЛ при получении любых доходов после смерти учредителя. Ранее в Татарстане свои активы упаковали в ЛФ автодилеры Александр Колесов («КАН Авто») и Вячеслав Зубарев («ТТС»), строитель первой платной дороги Фоат Комаров («СМП Нефтегаз»), ведущий молочник Минтимер Мингазов (ГК «Вамин»), рантье Хаджимурат Газалиев — собственник отелей Ramada, «Особняк на Театральной», «Олимп» и первых казанских терм.

Как избежать субсидиарки

На этой неделе «Реальное время» рассказывало и о других новостях из жизни татарстанского бизнеса. Нашумевшие истории краха «Волгадорстроя», «Гемонта» и других крупных компаний республики вызвали серьезную обеспокоенность среди предпринимателей. Многие задаются вопросом: что делать, если заказчик перестал платить по контракту, и как управлять бизнесом, чтобы не отвечать личными активами по долгам предприятий? В то же время ряд руководителей до сих пор считает страшной сказкой привлечение к субсидиарной ответственности. Как изменились запросы бизнеса, что поможет снизить риски субсидиарки и почему полностью избежать ее не получится — обсуждали во второй части бизнес-бранча «Реального времени» «Правовая реальность — 2026».

Федеральная налоговая служба и Росстат опубликовали данные, свидетельствующие о том, что малый и средний бизнес в Татарстане, как и предсказывалось, «съеживается», правда, этот процесс идет медленнее, чем в целом в России. По данным Татарстанстата, количество прекративших деятельность юрлиц в 2025 году почти на 23% превысило количество вновь созданных, а по данным УФНС по РТ, эта разница еще выше — 26,5%. Татарстан неплохо выглядит на общероссийском фоне, где прекратило деятельность на 36,5% больше предприятий, чем открылось, но вполне вписывается в общую картину ситуации в ПФО (23,5%). Отдельная боль — сокращение в республике количества крестьянских хозяйств: если в России их в 2025 году было создано почти на 74% больше, чем ликвидировано, в ПФО — на 110% больше, то в Татарстане было ликвидировано почти на 17% больше, чем зарегистрировано новых. Статистика, анализ ситуации, складывающейся в экономике республики, и мнения экспертов — в материале «Реального времени».