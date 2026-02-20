МЧС: с начала года в России произошло свыше 120 обрушений крыш

Чаще всего сообщения об обрушениях поступали из Центрального и Приволжского федеральных округов

Фото: Артем Дергунов

С начала 2026 года в России зарегистрировано свыше 120 случаев обрушения крыш, сообщили в МЧС. Только за последнюю неделю, с 13 февраля, было зафиксировано 60 подобных происшествий. Чаще всего сообщения об обрушениях поступали из Центрального и Приволжского федеральных округов.

Среди пострадавших объектов оказались не только жилые дома и производственные здания, но и объекты социальной и культурной инфраструктуры, в том числе школы и спортивные сооружения. Такие происшествия могут приводить к материальному ущербу, создавать угрозу жизни и здоровью людей, а также нарушать работу учреждений.

Ситуацию усугубляют погодные условия. По прогнозам синоптиков, в третьей декаде февраля в России ожидается потепление. В результате подъема температуры осадки станут смешанными — снег с дождем, а затем вновь прогнозируется волна похолодания. Из‑за этого снежный покров наполнится влагой, станет значительно тяжелее и окажет повышенную нагрузку на кровельные конструкции.

Возникает вопрос: кто ответственен за состояние крыш домов, коммерческих и муниципальных зданий? Об этом и о том, сколько стоят услуги уборки снега с кровли здания и как пополнить штат сотрудников подготовленными специалистами, — в материале «Реального времени».



Рената Валеева