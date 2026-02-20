Семь тел обнаружили на Байкале после затопления УАЗа с туристами из Китая

В машине находилось девять человек, один смог выбраться из затонувшего автомобиля

Спасатели обнаружили тела семи туристов из Китая, сообщает управление МЧС по Иркутской области. Обследование места происшествия в Ольхонском районе Байкала, недалеко от мыса Хобой, проводилось с применением подводной камеры, в ближайшее время планируются водолазные работы.



По данным Следкома России, в машине находилось девять человек. Один из них смог выбраться из затонувшего автомобиля. По предварительной информации, остальные восемь погибли. Автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра, глубина в этом месте достигает 18 м.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что генконсульство КНР в Иркутске проинформировано о случившемся. Глава региона напомнил, что ледовая переправа на Ольхон в настоящее время закрыта: выезд на лед в этом районе опасен и запрещен.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по двум статьям: ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).



Рената Валеева