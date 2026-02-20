Новости авто

Движение транспорта на М-5 «Урал» в Татарстане частично ограничено

10:24, 20.02.2026

Причина — плохие дорожные и метеорологические условия, ограничения введены с 09:50

Фото: Ариана Ранцева

В связи с неблагоприятными дорожными и погодными условиями с 09:50 введено временное ограничение движения для автобусов и грузовых автомобилей на автодороге М-5 «Урал», сообщила Госавтоинспекция Татарстана.

Ограничения действуют на участках, проходящих по территории Башкортостана, Оренбургской области и Татарстана.

Ариана Ранцева

