Движение транспорта на М-5 «Урал» в Татарстане частично ограничено

Причина — плохие дорожные и метеорологические условия, ограничения введены с 09:50

Фото: Ариана Ранцева

В связи с неблагоприятными дорожными и погодными условиями с 09:50 введено временное ограничение движения для автобусов и грузовых автомобилей на автодороге М-5 «Урал», сообщила Госавтоинспекция Татарстана.

Ограничения действуют на участках, проходящих по территории Башкортостана, Оренбургской области и Татарстана.

Ариана Ранцева